BIZIEN (née Le Pendu) Marie-Louise

À Montréal, le 29 octobre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Marie-Louise Le Pendu, épouse de Jean Bizien.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Gérard (Fatima Fernandes) et Aline (André Blanchard), ses petits-enfants Philippe (Stéphanie Babin), Christine et Maximilien, son arrière-petite-fille Julianne, ainsi que ses belles-soeurs Hélène Evenou Le Pendu et Annick Bizien Cintrat, ses neveux et nièces au Canada, en France et aux États-Unis, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 8 novembre 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h, samedi dès 9h. Une célébration commémorative sera célébrée à 11h le samedi 9 novembre 2019 au salon.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Des dons à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal seraient appréciés.