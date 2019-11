BIONDO, Carlo (Calogero)



À Melocheville, le 31 octobre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé Carlo (Calogero) Biondo, époux de feu Nicole Rochon.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pietro (Elisabeth Henry), Fara (Sylvain Lecavalier), Daniel (Chantale Latreille), Stéfano (Rose-Marie Racine-April) et Stéfanie (Cédric Côté) ainsi que ses petits-enfants: Éloi, Loïc, Jessica, Cloé, Julien, Camille, Mégane, Léa-Jeanne, Juliette et ses arrière-petits-fils: Arthur et Édouard, sans oublier, Cécile Belley, sa compagne des dernières années.Frère de: feu Antonio (feu Rose), feu Apollonia (feu Getano), Gisepina (feu Pascalino), Maria (feu Vito), Saverina (feu Salvatore), feu Catarina (feu René), Angela (feu Antonio), il laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs: Micheline, Françoise, Jacques, François, feu Pierre, feu Jacqueline et Michel, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et ses amis.Sa famille vous accueillera le vendredi 8 novembre 2019 de 13h à 16h et de 18h à 21h au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une liturgie de la Parole se tiendra à la chapelle du salon vers 21h.