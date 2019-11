BRUNELLE (Lussier), Marcelle



De Varennes, le 24 octobre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Marcelle Lussier, épouse de feu M. Yves Brunelle.Elle laisse dans le deuil ses fils Richard (Lyne Mondor), Yvon (Linda Boisclair), ses petits-fils Félix, Gabriel et Martin, son frère Rémi (Louise), ses soeurs Rachel (feu René), Agathe (feu Jean-Marie), Mariette (feu Armand), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 9 novembre de 10h à 13h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 13h en la chapelle duVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jeanne-Crevier de Boucherville.