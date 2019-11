FRÉCHETTE, Fernand



À Laval, le 24 octobre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé Fernand Fréchette, époux de feu Pierrette Tremblay.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Manon Théorêt), Bernard et Linda (Marc Thibeault), ses petits-enfants Alexandre, Marie-Christine et Anthony, ses arrière-petits-fils Ludovic et Mathis. Il laisse également dans le deuil sa soeur Colette (Aldo Sapone), parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 10 novembre 2019 de 14h à 18h, une célébration commémorative suivra à 18h.