TARDIF, Jeanne d'Arc



Au Centre d'hébergement René Lévesque, le 28 octobre 2019, est décédée à l'âge de 91 ans, madame Jeanne D'Arc Tardif, épouse de feu monsieur Dominique Landry.Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre (Lyne Tremblay), François, Sylvain et Jean-Luc (Natacha Bergeron), ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 décembre 2019, de 13 h 15 à 15 h à la:Une cérémonie suivra à 15 h en la chapelle du salon funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.