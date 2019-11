DÉSILETS



Soeur Françoise, p.f.s.f.1919 - 2019Congrégation desPetites Filles de Saint-FrançoisAu Pavillon St-Joseph, le 31 octobre 2019 est décédée Soeur Françoise Désilets, p.f.s.f. à l'âge de, dont 75 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu Oscar Désilets et de feu Gratia Paquette.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses soeurs Thérèse et Monique, des neveux et nièces.Elle sera exposée au900, Côte-VertuVille Saint-Laurent, Qcle lundi 4 novembre 2019 à partir de 12h et les funérailles seront célébrées le même jour à 13h30.L'inhumation aura lieu au Repos Saint-François d'Assise.Parents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Direction: