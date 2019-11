TÉTREAULT, Pierre



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Pierre Tétreault survenu le 26 octobre 2019, à l'âge de 72 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Claire Lamer, ses filles Josiane (Michael) et Mélanie (Eric), ses trois petits-enfants Megan, Martin et Audrey, ses soeurs Henriette (Richard), Florence r.m., Denise (Jacques) et Lucie ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 novembre 2019, de 11h à 15h à laUne liturgie de la Parole suivra dès 15h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, prière de faire un don à la fondation de votre choix.