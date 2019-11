7 attraits remarquables dans Lanaudière

Après les balades pour profiter des couleurs d’automne, on croit souvent qu’il s’agit d’une saison morte. Ce n’est surtout pas le cas dans la région de Lanaudière, entre les Laurentides et la Mauricie. Randonnée et séjour en nature. Découverte de vins, de produits du terroir et d’œuvres d’art. Détente au spa. Comme le dit l’expression consacrée, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.

1. L’Abbaye Val Notre-Dame

Photo courtoisie, F.Bruno-Marie

À Saint-Jean-de-Matha, la Montagne Coupée est accessible à tous gratuitement, grâce à des sentiers gérés par les moines de l’abbaye. À leur boutique, ils vendent de divins chocolats, des gâteaux aux fruits ou des produits forestiers inspirants pour un cadeau de Noël, comme des vinaigrettes avec plantes sauvages.

Séjour de ressourcement dans le silence. Prix selon vos moyens. Offrande suggérée de 60 $. 450 960-2891

abbayevalnotredame.ca

2. Le Vignoble Saint-Gabriel

Photo courtoisie, Neil Amstrong

Construite à partir de 10 morceaux de 23 tonnes de la structure d’un viaduc, la vaste cave à vins est une attraction en soi. Un musée comprend 120 tracteurs antiques. En partance du vignoble, à Saint-Gabriel-de-Brandon, le sentier du Mont-Marcil mène au village de Saint-Didace en un peu plus d’une heure de marche.

Vins bios. Visite guidée de la cave. Dégustation : 5 $, incluant un verre à l’effigie du vignoble. 450 835-3726

vignoblesaintgabriel.com

3. Le cani-kart

Photo courtoisie, Kinadapt

À Rawdon, le centre de plein air Kinadapt garde ses chiens de traîneau en forme toute l’année en les attelant à une petite voiture pour deux passagers. Notre expérience du cani-kart débute par un contact avec la meute. On assiste à une démonstration des entraînements, donnés avec un souci du bien-être de l’animal.

Durée : trois heures, dont 20 à 30 minutes de randonnée. Tarif : 99 $ par personne. 450 834-4441

kinadapt.com

4. La Montagne noire

Photo courtoisie, Simon Laroche

À 875 mètres d’altitude, c’est le plus haut sommet de Saint-Donat. En moins d’une heure sur le sentier Inter-Centre, on a déjà un beau point de vue sur le lac Archambault. Une marche de trois heures pour randonneurs aguerris mène au site d’un avion militaire s’étant écrasé en 1943, le Liberator Harry.

Accès gratuit. 1 888 783-6628

tourismesaint-donat.com

5. Les cabanes de Gollé Goulu

Photo courtoisie, Gollé Goulu

Sur une ancienne ferme de Saint-Côme se dressent trois belles cabanes aux abords de la forêt. Rustiques et sans électricité, elles sont dotées d’un poêle à bois, d’une plaque au propane, d’accessoires de cuisine et d’un réservoir d’eau. Toilette sèche de type compolette. Douches à l’accueil. Sentiers de marche.

Nuitée : de 110 $ (jusqu’à 4 personnes) à 130 $ (jusqu’à 6 personnes). Minimum deux nuits. 514 972-2341

gollegoulu.com

6. Le Musée d’art de Joliette

Photo courtoisie, Jimmy Vigneux

Vraisemblablement troisième en importance au Québec, le musée comprend 8500 œuvres d’ici et d’ailleurs, anciennes ou contemporaines, comme des peintures, des sculptures et des photos. Plusieurs expositions sont en cours, dont L’attraction de paysage avec œuvres textiles, sur papier ou de bronze.

Matinées créatives certains dimanches, pour enfants à partir de cinq ans. Tarif : 8 $. Visite commentée du musée (une heure) : de 10 $ à 15 $, gratuit pour les 16 ans et moins.

450 756-0311

museejoliette.org

7. La Source Bains nordiques

Photo courtoisie, La Source Bains nordiques

À Saint-Jean-de-Matha, la Montagne Des bains remous et des saunas en montagne, voilà qui distingue cette station thermale de Rawdon, à peine à une heure au nord de Montréal. L'aménagement en paliers, avec aires de détente isolées, favorise notre intimité. Un bâtiment contemporain abrite un bistro mettant en valeur des produits du terroir.