PINSONNEAULT VANIER

Marie-Jeanne



De St-Rémi, le 14 octobre 2019, est décédée Mme Marie-Jeanne Pinsonneault à l'âge de 95 ans. Elle est partie rejoindre son époux Georges-Aimé Vanier et leur fille Monique (feu Pierre Beaulieu).Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise, Thérèse et André, ses petits-enfants Patrick Riendeau (Nathalie Côté), Maryse Beaulieu (Jean-Pierre Mallette), Martin Riendeau (Gwendolina Bisson), Valérie Beaulieu (Stéphane Bélanger) et ses huit arrière-petits-enfants Xavier, Samuel et Alexis Riendeau, Guillaume, Gabrielle et Naomie Mallette, Daphnée et Danahée Bélanger, sa soeur Aline (Joseph Boire), son beau-frère et ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.Elle a été confiée auST-RÉMI J0L 2L0450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille vous y accueillera le samedi 9 novembre 2019 de 13h à 15h suivi d'un moment de recueillement à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.