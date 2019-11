ST-LAURENT, Patrice



Le 14 octobre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé Patrice St-Laurent, fils de feu Louis-Philippe St-Laurent et de feu Eugénie Allard.Il laisse dans le deuil ses enfants Carine, Donald (Chantale), Chantal, Guylaine et Sonia (Lucie), ses dix petits-enfants, son ex-épouse et amie Bibiane Boucher, son frère et ses soeurs, sa belle-soeur, ses beaux-frères, parents ainsi que de nombreux amis.La famille recevra vos marques de sympathie le vendredi 8 novembre 2019, de 19h à 21h, le samedi 9 novembre 2019, de 10h à 12h à laLes funérailles seront célébrées le samedi 9 novembre à la chapelle de la coopérative.La famille remercie le personnel du CHSLD René-Lévesque pour les bons soins prodigués.Des dons à la Fondation des Centres d'hébergement Vieux-Longueuil seraient appréciés.