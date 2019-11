MÉNARD, IDA (née POIRIER)



À St-Rémi le 25 octobre 2019 à l'âge de 92 ans.C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous annonçons le décès de notre bien-aimée et courageuse maman. Elle était notre mémoire à tous. Elle aura vécu jusqu'au bout de ses forces. Afin d'honorer sa mémoire, faites un geste de bonté envers quelqu'un aujourd'hui.Elle était la jumelle de feu EVA, la soeur de feu Roger, l'épouse de feu Laurent et la mère de feu Jean-Pierre.Elle laisse dans le deuil ses filles Nicole (Marc Jacques), Suzanne (feu Jean Boyer), ses petits-enfants Martin, Benoit (Crystal), Marie-Hélène (Daniel) et Laurence, ses arrière-petits-enfants Émilie, Louis, Thomas et Alexis, sa soeur Thérèse (feu Jean-Paul), ses frères Arthur, Denis et Julien, ses belles-soeurs Dorothy, Raymonde, Claire et Fernande, cousins, cousines, neveux et nièces, amis(es) ainsi que les membres de la famille Ménard.Des sincères remerciements sont adressés au personnel du CLSC de St-Rémi; Dr Cloutier et les infirmières Louise et Chantal et plus particulièrement au Dr C. François Gagnon qui l'a accompagnée jusqu'à la fin, dans le confort de sa maison.Elle a été confiée au salon funéraire :450-632-1515La famille d'Ida recevra les condoléances le vendredi 8 novembre 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h et le samedi 9 novembre de 9h à 10h30 suivi des funérailles qui seront célébrées en l'église de la Paroisse St-Rémi à 11h, de-là au cimetière de la paroisse de Ste-Philomène à Mercier.