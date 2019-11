LACHAPELLE, Robert



À Montréal, le lundi 28 octobre 2019 est décédé, à l'âge de 78 ans, Robert Lachapelle, époux de Monique Leroux.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses fils Robert Jr (Nathalie) et Daniel (Marie-Josée), ses petits-enfants Vincent, Mathieu, Audrey et Simon, ses soeurs Yvette, Lucette (René) et Lucille (Gilles), ses beaux-frères Jean-Claude (Diane) et André ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 10 novembre 2019 de 13h à 17h.Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.