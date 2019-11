VALLIÈRE, Jacques



Le 28 octobre 2019, à l'âge de 73 ans est décédé M. Jacques Vallière (colonel retraité du R22R), époux de Mme Christiane Messely Vallière. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Josée (Richard) et Mireille (Jack), ses petits- fils Félix-Antoine et Jonathan, ses soeurs Monique (Lionel) et Lise (Daniel), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 novembre 2019 à compter de 12h30, suivi d'une liturgie de la Parole au cimetière:Mausolée Catherine de St-Augustin1460, boulevard Wilfrid-HamelQuébec (Québec) G1N 3Y6La famille tient à remercier l'équipe de soins du Dre Gamache ainsi que l'équipe du Dre Lemay aux soins palliatifs de l'Hôpital Anna-Laberge pour leurs bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital Anna-Laberge.SALON FUNÉRAIRE HENRI-GUÉRIN425, CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QC, J5R 2K8www.dignitequebec.com