MATTE PERRON, Mariette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Mariette Perron Matte, épouse de feu monsieur André Matte, survenu à l'Hôpital Pierre Le Gardeur, le 25 octobre 2019, à l'âge de 84 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Dominique et Simon (Michèle Frappier), ses petits-enfants Charlotte et Axelle, ses soeurs Claire, Nicole, Cecile et Huguette, son frère Reynald, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 novembre 2019, de 16h30 à 19h à laVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Laval.