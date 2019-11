MAGNAN (née Millard), Nicole



À Laval, le 24 octobre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Nicole Millard, épouse de M. Claude Magnan.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain et Isabelle (Martin), ses petits-enfants, Noah et Maéva, ses frères, Donald (Ginette) et Robert ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele jeudi 7 novembre 2019 dès 14h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon à 18h.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.