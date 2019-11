SAURIOL, Bernard



À Saint-Eustache, le 25 octobre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Bernard Sauriol, époux de Mme Lise Lanoue.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Chantal) et Gaétan (Mylène), ses petits-enfants Pascal, Vickie, Kim, Priscilla, Marilyne et leurs conjoints, ses arrière-petits-fils Arthur et Ludovic, sa soeur Denise, son frère Jean, sa belle-soeur Lise ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:SAINT-EUSTACHE, (450) 473-5934le vendredi 8 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h.