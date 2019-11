MANTHA, Claude



À St-Donat, le 27 octobre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé Claude Mantha, époux de Denise Coutu.Il laisse également dans le deuil ses fils Louis et Simon, son frère René, ses soeurs Thérèse, Lucette, Jocelyne et Lorraine ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 novembre dès 10h à887, rue Principale, St-DonatVers 11h débutera un hommage pour Claude qui sera suivi d'un goûter.La famille tient à remercier tous les intervenants et intervenantes du CLSC et du CHSLD pour leur dévouement exceptionnel et particulièrement Dre Anne Fortier.