STE-MARIE, Pascale



À Montréal, le 26 octobre 2019, à l'âge de 55 ans est décédée Mme Pascale Ste-Marie de Longueuil, conjointe de M. Daniel Beauchamp.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses fils Gabriel (Catherine) et Jonathan (Élyse), sa mère Danielle Vermette, ses frères Sylvain (Ginette) et Nicolas (Lisa), ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le vendredi 8 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Samedi le 9 novembre 2019, la famille vous accueillera à partir de 10h à l'église St-Lambert, 41 Lorne, St-Lambert, Qc, J4P 2G7, suivi des funérailles à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.