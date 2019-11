PELLETIER, Jean-Claude



À Longueuil, le 29 octobre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean-Claude Pelletier. Il rejoint son fils Michel.Il laisse dans le deuil sa grande complice, et mère de ses enfants, Colette, ses filles Francine (Michel), Johanne (Jocelyn) et Guylaine (Marc), ses petits-enfants Michèle (Christian), David, Léandre (Catherine), Jean-Charles (Roxanne) et Jean-Marc, ses arrière-petits- enfants Mia, Charline et Bastien, ses soeurs Gisèle et Claudette, son frère Jacques, les membres de la famille Jetté, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 novembre 2019 de 13h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois.