BONIN, Gaston



Le 25 octobre, à l'âge de 79 ans est décédé Gaston Bonin de Saint-Hubert, époux de Gisèle Larivière.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs, Georgette (feu Raymond Cournoyer) et Rollande (Roland Phaneuf), ses belles-soeurs, Huguette Chartier (feu Roger Bonin) et Micheline Larivière (feu Serge Roberge), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 9 novembre 2019 de 10h à 13h à:6500 BOUL. COUSINEAU,SAINT-HUBERT, QC, J3Y 8Z4450 463-1900Une liturgie de la Parole aura lieu le jour même dès 13h en la chapelle du salon.