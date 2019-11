RIVET, Lise



19 - 2019De Saint-Jovite, autrefois de Saint-Eustache, le 30 octobre dernier, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Lise Rivet.Elle laisse dans le deuil, ses trois filles, Geneviève (Stéphane), Claudia et Martine (Alexandre), ses petits-enfants Raphaëla, Laurence, Alicia et William, ses frères Georges (Carole), Maurice (Mélanie) et Daniel (Diane), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 novembre prochain de 10h à 12h ainsi que de 14h à 16h au974 RUE VANCHESTEINGMONT-TREMBLANT (ST-JOVITE), J8E 3H7La famille apprécierait des dons en l'honneur de Lise pour la Société canadienne du cancer.