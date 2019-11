Alexandar Georgiev fait sa place chez les Rangers

Le gardien Alexandar Georgiev continue de se faire un nom dans la Ligue nationale de hockey, lui qui a effectué 32 arrêts, samedi à Nashville, pour aider les Rangers de New York à vaincre les Predators par le pointage de 2 à 1.

Seul Viktor Arvidsson, lors d’une supériorité numérique en deuxième période, a été en mesure de déjouer Georgiev dans ce match.

Les Rangers avaient inscrit les deux premiers buts de la rencontre par le biais de Filip Chytil et Ryan Strome.

Juuse Saros était devant le filet pour les Predators. Il a repoussé 28 des 30 tirs dirigés vers lui.

À propos de Georgiev, il présente une fiche de 3-2-1 depuis le début de la campagne. Le natif de la Bulgarie maintient par ailleurs une moyenne de buts alloués de 2,27 et un taux d’efficacité de ,933. À titre comparatif, le vétéran Henrik Lundqvist a participé à six rencontres pour les Rangers cette saison, conservant un dossier de 2-3-0, une moyenne de 3,58 et un taux d’efficacité de ,906.