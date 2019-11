Apprivoiser la mort à travers les dernières tendances funéraires

Au même titre que les mariages et les naissances, la mode des rituels funéraires évolue d'année en année. Le Salon de la mort, qui se déroule en fin de semaine au Palais des congrès, présente aux visiteurs les plus récents services et produits en vue d'un passage obligé.

La fondatrice de l’événement, Phoudsady Vanny, affirme que le public qui fréquente l’événement est très varié.

«L’année dernière, plusieurs personnes mourantes sont venues, d’autres venaient pour préparer la mort d’un parent en perte d’autonomie et d’autres venaient pour eux», explique Mme Vanny.

La femme d’affaires Danièle Henkel était présente à l’événement, à l’espace littérature, pour faire la promotion de son dernier livre «Ces différences qui nous rassemblent».

«On ne peut pas parler de vie sans parler de mort et il faut être préparé», mentionne-t-elle.

Empreinte des mains à l’épreuve de l’éternité

Parmi les produits offerts au Salon : une sculpture qui recrée la forme de la main du défunt.

«Recréer une main pour 150$... C’est intéressant. C’est pas cher!» nous confie un homme qui prend part au Salon.

Il est même possible d’enregistrer une vidéo en réalité virtuelle qu’une personne pourra visionner après la mort d’un être cher, à un moment préalablement choisi.

«C’est touchant! Si je recevais ça de la part de quelqu’un de mon entourage, ce serait un cadeau très significatif», affirme une jeune femme.

Une momification futuriste

Un appareil de nouvelle génération pour le moins surprenant a fait son entrée au Salon de la mort cette année.

Le cercueil Pyramidestal conserve une dépouille pendant 100 ans en déshydratant le corps permettant ainsi qu'en préserver l'apparence sans trace de dégradation.

Apprivoiser la mort en famille

Le Salon est aussi très accessible aux familles.

Une jeune fille, présente à l'événement accompagnée de ses parents, affirme qu'il y «eu beaucoup de morts dans sa vie».

«Il y a eu la mort de mon grand-père, de mon poisson et ma grand-mère va bientôt mourir», raconte-t-elle à la caméra de TVA Nouvelles.

La petite a même eu la chance de s’étendre dans un cercueil pour en tester le confort.

«C’est très spécial!» s’exclame-t-elle, tout sourire.

«Ça fait partie de la vie et je sais pas pourquoi on cacherait cette réalité-là aux enfants», explique le père de la petite.

Le Salon de la mort se déroule jusqu'à ce dimanche au Palais des congrès de Montréal.

Avec les informations de Richard Olivier