BROSSEAU, René



Au CHSLD de Saint-Rémi, le 24 octobre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. René Brosseau, époux de Lise Boyer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Alain (Nathalie), ses petites-filles feu Chloé, Audrey-Anne (Alexandre) et Florence (Maxence), ses soeurs Lise (feu Jacques) et Ghislaine (Roland), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire:450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 9 novembre dès 13h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe à 16h. Au lieu de fleurs, des dons à la fondation des Gouverneurs de l'espoir seraient appréciés. Formulaires disponibles au salon.