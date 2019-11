Café Crème et Spa B&B: nuit à la victorienne

Pour être transporté dans le temps, on se pose Au Café Crème et Spa B&B. Ici, on plonge dans l’époque victorienne dans une résidence pleine de charme, de souvenirs et de confort.

Elle est magnifique la maison victorienne de Danielle Paquet et de Normand Champagne. Depuis plus de 30 ans, elle loge le gîte Café Crème et Spa situé sur un immense terrain, à Magog dans les Cantons de l’Est. Ici, le mot « autrefois » trouve tout son sens dans une agréable tranquillité.

ESPRIT VICTORIEN

Le bâtiment de style Queen Anne construit en 1898 révèle des trésors inouïs de l’époque victorienne qui promettent un séjour mémorable. Chacune des pièces du vaste gîte respecte cet esprit dans la résidence classée au rang de patrimoine. Quelques souvenirs de famille, dont la vaisselle, et des meubles typiques plongent les invités dans une expérience complète. On passe du bon temps au salon meublé de fauteuils mariant à merveille le bois et la tapisserie d’époque. À l’extérieur, la galerie se veut enveloppante bien qu’elle expose ses invités au froid à l’approche de l’hiver.

CHARMANTES CHAMBRES

On se prélasse dans la demeure ancestrale présentant cinq jolies chambres meublées de mobilier d’antan et d’un grand lit. Leur romantisme passe, entre autres, par la décoration et l’atmosphère du siècle dernier. La présence généreuse du papier peint dans plusieurs pièces ainsi que les photos et les boiseries d’époque ornant les murs y contribuent. Le décor est chargé, mais parfaitement dans le ton. Le confort reste toujours moderne et les lits douillets. Le lit à baldaquin de la Barahona dans un décor aux reflets bleus charme avec son élégant récamier et le papier peint, alors que c’est plutôt la tête de lit en bois massif et les teintes de corail qui séduisent dans la chambre Antigua. Un foyer d’ambiance complète l’expérience de fine manière, des chaises droites empruntées aux siècles précédents, de même qu’une salle de bain privée de bonne taille. Une petite chambre adjacente avec un petit lit convient à un enfant accompagnant un couple.

À savoir

TARIFS: Une nuit en occupation double à partir de 115 $, déjeuner inclus.

SERVICES: Le déjeuner 4 services (adapté aux allergies et intolérances alimentaires) est servi à la salle à manger. Un stationnement accueille les véhicules et leurs remorques (motoneiges acceptées). La chambre au rez-de-chaussée profite à une personne à mobilité réduite.

ACTIVITÉS SUR PLACE: Couverts d’un peignoir prêté, les invités accèdent au spa par la galerie couverte.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: On aime la proximité des boutiques, cafés et bars sur la rue Principale. À partir du parc de la Pointe Merry, on marche sur la piste cyclable le long du lac Memphrémagog.

COORDONNÉES:

Café Crème et Spa B&B

235, rue des Pins

Magog (Québec)

J1X 2H8

Téléphone : 1 877 631-7222

bbcafecreme.com