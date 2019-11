«Ce sont des humains, pas des robots» – Claude Julien

«On est arrivé à 4h du matin. C’est logique d’avoir du repos. Mais ça ne veut pas dire qu’on ne ressent pas la fatigue. Ce furent deux matchs difficiles en Arizona et à Vegas. Ce soir, même si ont a essayé de pousser les joueurs, ils n’avaient pas de jambes. Ça fait partie du métier. Ce sont des humains, pas des robots ni des machines.»» – Claude Julien

«C’est parfois ce qui se produit quand tu disputes trois matchs en quatre soirs. Hier, on était ici à attendre (les Stars), alors qu’eux jouaient le premier de deux matchs en 24 heures. Parfois, cette situation joue à ton avantage. C’est comme une continuité pour ton corps et ton esprit. Les Stars l’ont bien démontré ce soir.» – Ben Chiarot

Les Stars ont affiché beaucoup plus de mordant que le Canadien. Néanmoins, Jonathan Drouin hésitait beaucoup à leur donner du crédit.

«Que ce soit à forces égales ou sur les unités spéciales, notre tenue dans toutes les facettes est à oublier. On a couru après la rondelle pendant tout le match. Notre plus gros atout, c’est la vitesse. Personne n’en avait. On ne méritait pas ce match-là.» – Jonathan Drouin