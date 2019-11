Condo de 7,2 millions$ pour Laurent Beaudoin

Nous vous présentons chaque semaine la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Le nouveau conjoint québécois de Tyra Banks vend en Estrie

Photo courtoisie, Carolyn Forget et Caroline Doyle Un « superbe domaine équestre » situé en bordure du lac Memphrémagog en Estrie vient d’être mis en vente pour 3,8 millions $. « Ce qui nous séduit immédiatement, c’est la superficie impressionnante du domaine et de la maison principale, mais c’est aussi que l’on ne s’attend pas à un intérieur aussi moderne et grandiose, avec autant de caractère », avance la courtière Carolyn Forget de Royal Lepage Tendance, au sujet de la propriété. La propriété « a conservé son look shabby-chic », selon un communiqué. « La fenestration et le puits de lumière de l’espace salon/salle à manger offrent une magnifique vue sur les montagnes et les poutres en bois massif du plafond cathédral encadrent les lieux avec une touche de caractère », est-il expliqué. Le domaine est même équipé d’un héliport. « Votre hélicoptère, si vous en avez un, aura son héliport », souligne-t-on. Selon nos recherches, la propriété appartient actuellement à l’homme d’affaires québécois Louis Bélanger-Martin. Ce dernier, qui a fait fortune dans le divertissement électronique à bord des avions, serait aujourd’hui en couple avec la top-modèle américaine Tyra Banks, ont rapporté divers médias américains récemment.

Laurent Beaudoin achète un condo de 7,2 millions $ comptant

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin L’ancien grand patron de Bombardier, Laurent Beaudoin, a fait l’acquisition d’un condo de 7,2 millions $ dans un complexe hôtelier ultra-luxueux du centre-ville de Montréal. Plusieurs autres personnalités de premier plan du Québec inc. y demeurent. L’unité fait plus de 4000 pieds carrés et compte trois chambres à coucher. La transaction a été faite sans qu’aucune hypothèque soit enregistrée au registre foncier.

La femme d’un sénateur libéral achète au centre-ville de Montréal

La femme de l’ancien homme d’affaires et sénateur libéral Leo Kolber a fait l’acquisition comptant d’un condo dans un projet haut de gamme au centre-ville de Montréal pour 1,8 million $. Le sénateur Kolber, ancien président de la firme Claridge, s’est retrouvé au cœur d’une controverse en 2017 quand l’émission Enquête de Radio-Canada a révélé qu’il avait créé en 1991 une fiducie aux îles Caïmans, un paradis fiscal, dans laquelle la famille Bronfman a versé plus de 25 millions $. La CBC avait ensuite révélé que Kolber et son épouse ont donné 225 $ chacun en 2016 à l’association libérale de la circonscription de l’ex-ministre du Revenu national, Diane LeBouthillier, en Gaspésie.

Démesure immobilière à Los Angeles