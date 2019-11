Des milliers de familles québécoises veillent à la chandelle

Plus de 200 000 foyers se préparaient samedi à passer une deuxième soirée au froid et à la noirceur au lendemain des vents violents qui ont endommagé le réseau électrique québécois, déraciné des arbres et arraché des toitures.

« On a sorti les bottes d’hiver, les tuques et les mitaines. Puis on a fait un tour de voiture avec les bancs chauffants et le chauffage au maximum pour se réchauffer », raconte Sabrina Plourde, 26 ans, de Saint-Pie-de-Guire, au Centre-du-Québec.