GERVAIS, Léopold



À Pointe-aux-Trembles, le 17 octobre 2019, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Léopold Gervais, époux de feu Aline Robin.Il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne, Yvan (Smaranda) et Sylvie (Robert), ses petits-enfants Hugo, Guillaume (Marie-Josée), Philippe (Jenya), Jean-Simon et Samuel, ses arrière-petits-enfants Justine et William, son beau-frère Fernand (Jeannine) ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au :15005, SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLES, QC, H1A 3X1Tél. 514-498-7682Condoléances :www.cfdt.cale samedi 9 novembre de 12h00 à 15h00 suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.Un remerciement tout spécial au personnel du 4ième étage du CHSLD François-Séguenot pour les bons soins prodigués.En sa mémoire, un don à la SPCA serait apprécié.