Binette, Pierrette (née Chagnon)



À Longueuil, le 30 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Pierrette Chagnon, épouse de feu M. Ernest Binette.Elle laisse dans le deuil son fils Daniel (Sylvie Alarie), ses petites-filles Stéphanie (Frédéric Belisle) et Audrey (Alexandre Robitaille), ses arrière-petits-enfants Tom Elliot, Lambert, Léo Rafael et Margot (à venir), sa soeur Claudette (Claude Chagnon), sa filleule Marie-Claude (Jacques Ducharme), ses neveux Denis Perron (Denise St-Pierre) et Michel Trudeau (Nancy German), ainsi que de nombreux autres neveux et nièces de la famille Binette et des amis chers.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 novembre de 18h30 à 21h et le samedi 9 novembre de 10h à 11h au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 8145 chemin Chambly à St-Hubert. Une cérémonie aura lieu au complexe funéraire le samedi 9 novembre à 11h.Un merci spécial au personnel de la Résidence Florentine-Dansereau.