Bouchard, Francine (née Pesant)

À Montréal, le 29 octobre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Francine Pesant Bouchard, fille de feu Jean Maurice Pesant et de feu Lucille Tanguay.Elle laisse dans le deuil son mari bien-aimé Denis Bouchard, son frère François Pesant (Danielle Mathier) et Andrée Bonneville, sa soeur Louise Pesant. Elle fut précédée par sa feu soeur Marguerite Rose Pesant (Jean Bédard) et son frère feu Pierre Pesant (Thérèse Hamel).Elle a su toucher également ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Romuald Bouchard (Gisèle Bergeron), Henriette Bouchard (Jean-Marc Côté; feu Raymond Gauthier), feu Émilien Bouchard (Pauline Dubois), Alma-Rose Bouchard (feu Jean-Maurice Bouchard), feu Claudette Bouchard (André Gagnon), Jean-Guy Bouchard (feu Diane Gauthier), Gratien Bouchard (Fabienne Gagnon), Hermann Bouchard, Colette Déry (Mario Landry), Michel Bouchard (Arlène Landry), Dominique Bouchard (Myriam Tremblay) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera auSAINT-FRANÇOIS D'ASSISE6700 RUE BEAUBIEN ESTMONTRÉALle samedi 9 novembre 2019 de 13h à 16h et de 18h à 21h ainsi que le dimanche 10 novembre 2019 de 9h à 10h. Les funérailles se tiendront en la chapelle du complexe funéraire à 10h le dimanche 10 novembre 2019. Inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, en matinée, le lundi 11 novembre 2019.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.