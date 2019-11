RANGER, Soeur Gertrude

(Agnès des Anges)



Au Manoir Caledonia, 138, ch. Caledonia, St-Isidore, Ontario, le 31 octobre 2019, est décédée Soeur Gertrude Ranger de la Congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus, à l'âge de 92 ans et 8 mois. Elle était née à Dalkeith, Ontario, le 10 février 1927, de feu Palma Ranger et de feu Agnès Vallée.Outre sa communauté, Soeur Gertrude laisse dans le deuil ses soeurs Aline et Huguette (feu Jean-Guy Charbonneau) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Prédécédée de Alban (feu Rita Éthier), Jérôme, Bernard, Estelle (feu Robert Lemieux), Candide (feu Roger Sauriol), Constant (Rita Lévesque), Clarisse (feu Louis Lefebvre), Jean-Guy (Marcelle Ladouceur) et Roger.La dépouille mortelle sera exposée à la& CHAPELLE LAFLEUR709, RUE PRINCIPALECASSELMAN, ONTARIOTél: 613-764-3286 / Téléc: 613-764-5279maisonfunerairelafleur.comcourriel: maisonlafleurhome@bellnet.cale mardi 5 novembre à 13h. La liturgie des défunts sera célébrée à 14h en l'église Ste-Euphémie, 718, rue Principale, Casselman. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame d'Ottawa. Parents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation.