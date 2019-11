Et les gagnants sont...

C’est la mi-saison dans la NFL et si les honneurs individuels devaient être décernés dès maintenant, le débat ferait rage dans plusieurs catégories.

À commencer par le titre le plus convoité de joueur le plus utile, la course est bien ouverte. À mon humble avis, les cinq candidats les plus logiques sont Lamar Jackson (Ravens), Aaron Rodgers (Packers), Deshaun Watson (Texans), Russell Wilson (Seahawks) et Christian McCaffrey (Panthers).

Tous, à l’exception de McCaffrey, sont des quarts-arrières, mais inutile d’aller à l’encontre de cette règle, les élus jouent toujours à cette position.

Pour moi, le joueur le plus méritant est Russell Wilson. Son ratio de touchés-interceptions est de 17-1, ce qui frôle la perfection. Il évolue derrière une ligne offensive qui ne lui donne pas la même protection que la saison dernière et sa propension à l’improvisation est plus que jamais mise en évidence.

Le fait qu’il se soit débrouillé plus qu’honorablement sans son receveur de toujours, Doug Baldwin, démontre aussi une belle capacité d’adaptation. Il coiffe tout juste Rodgers au fil d’arrivée, qui s’est approprié à merveille le nouveau système offensif des Packers après un début de saison sous le signe de l’adaptation.

Autres honneurs

McCaffrey ne repartirait pas les mains vides si le gala des plus méritants se tenait aujourd’hui. Il serait mon choix comme joueur offensif par excellence puisqu’il est presque à lui seul l’attaque des Panthers avec 45,9 % de leurs gains et 10 de leurs 18 touchés.

Le choix est corsé en défensive avec plusieurs candidats de qualité. Shaquil Barrett (Buccaneers) et Myles Garrett (Browns) ont chacun pris la ligue d’assaut en dominant la colonne des sacs du quart avec 10 chacun, mais leurs équipes respectives en arrachent défensivement.

Les Patriots, à eux seuls, pourraient présenter trois candidats. Le demi de coin Stephon Gilmore ne donne que des miettes, le maraudeur Devin McCourty mène la ligue avec cinq interceptions et le secondeur Jamie Collins brille de tous ses feux.

Mon choix s’arrête néanmoins sur Nick Bosa, ailier défensif des 49ers qui ferait coup double en s’appropriant ce titre ainsi que celui de recrue défensive de l’année. Selon le site analytique Pro Football Focus, Bosa mène dans la NFL pour le pourcentage de jeux sur lesquels il applique la pression (22 %) et il a métamorphosé la défensive des Niners.

Pour la recrue offensive, l’impact inattendu de Gardner Minshew chez les Jaguars en a fait l’un des quarts-arrières chouchous de la ligue. Au-delà de son look accrocheur, il a lancé 13 passes de touchés et seulement deux interceptions.

Pour ce qui est du retour de l’année, comment ignorer le receveur des Rams, Cooper Kupp, qui brûle la ligue ?

Entraîneur de l’année

L’un des choix les plus déchirants est celui de l’entraîneur-chef de l’année. Compte tenu des circonstances difficiles auxquelles les Saints ont fait face en raison de la perte de joueurs clés comme Drew Brees et Alvin Kamara, mon vote irait en ce moment à Sean Payton. Il a non seulement su garder le navire à flot, mais les Saints jouent leur meilleur football sous son règne.

D’ici la fin de la saison, la lutte s’annonce extrêmement serrée avec Kyle Shanahan (49ers), Frank Reich (Colts), Sean McDermott (Bills), Bill Belichick (Patriots) et Matt LaFleur (Packers).

On s’en reparle en janvier...

5 points à surveiller