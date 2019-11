VENNE, Paul-Émile



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Paul-Émile Venne, survenu à l'Hôpital de Saint-Jérôme, le 28 octobre 2019, à l'âge de 89 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Manon, Denis et Michel, ses petits-enfants Stéphanie, Philippe, Rachel, Virginie, Cloé et Katrine, ses arrière-petits-enfants, son frère Pierre, ses soeurs Jeannine et Cécile, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 7 novembre 2019, de 15h30 à 19h à laLes funérailles seront célébrées à 19h en la Salle Diamant de la Résidence funéraire de Laval.L'inhumation aura lieu le vendredi 8 novembre 2019, à 11h au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC H3V 1E7.La famille tient à remercier l'équipe de soins de l'Hôpital de Saint-Jérôme.