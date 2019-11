CHALIFOUX, Chantal



À l'hôpital Pierre Le Gardeur, le 21 octobre 2019, à l'âge de 51 ans, est décédée madame Chantal Chalifoux épouse de monsieur Guy Harvey.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Maxime, ses beaux-enfants Marie-Soleil et Kevin, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 9 novembre 2019 de 14h à 17h. Une cérémonie commémorative se fera au salon à 16h30.