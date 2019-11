TREMBLAY, Gérald



De St-Sauveur, le 31 octobre, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Gérald Tremblay, chimiste retraité de la Ville de Montréal, époux de Mme Gervaise Blier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Pierre (Huguette Perreault) et sa soeur Claudette, ses neveux et ses nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Il sera exposé au complexele dimanche 10 novembre 2019 dès 11h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 17h30 au salon même.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.