GIRARD, Dr Denis



À Lachine, le 25 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé paisiblement le Dr Denis Girard, époux de Mme Dolores Parisi.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Charles (Sylviane), Chantal et Cynthia, ses petits-enfants Romy, Robin, Camil, Florence et Charles, ses frères Paul (Lise) et Robert (Claudette), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Le Dr Girard a pratiqué l'anesthésie à l'hôpital Fleury, à Maniwaki et comme médecin volant en région éloignée au Québec jusqu'à l'âge de 80 ans.Nous honorerons sa mémoire le vendredi 8 novembre 2019 de 19h à 21h et le samedi 9 novembre de 9h à 10h30 au complexe funéraire:Une messe aura lieu en l'église Ste-Dorothée, 655 rue Principale, le samedi 9 novembre 2019 à 11h.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Lachine pour les bons soins prodigués.