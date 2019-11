Fantômes de la rue Saint-Jacques

Photo courtoisie Archives de la Ville de Montréal, VM166-R3365-2-1-1(-1940)-003

Alors que les transports en commun n’existent pas et que le cheval reste le moyen de locomotion le plus rapide en ville, Charles Larin brasse des affaires prospères avec son commerce de transport express, au 70, rue Saint-Jacques. Les charretiers sont des travailleurs importants à cette époque : on compte sur eux pour le transport de marchandises en gros, les livraisons d’objets et la location de charrettes. Charles Larin semble le plus important de ces transporteurs « City Express » : vers 1860, il aurait possédé 33 voitures à louer et 13 chevaux. Mais la plupart des charretiers s’en tirent bien avec des moyens beaucoup plus modestes. Avec le développement de l’industrie et du chemin de fer, la course au transport de marchandises s’intensifie. Pas étonnant que le milieu de travail soit tendu ! Un mouvement de grève est mené par les charretiers en 1863 et 1864 pour tenter de résister et de maintenir leur indépendance. Certains, comme Charles Larin, s’en tirent mieux que d’autres, mais les temps changent à toute vapeur.