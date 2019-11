MARSILLO, Chantal



À Montréal, le 29 octobre 2019, à l'âge de 50 ans, est décédée Chantal Marsillo, fille de feu Joseph Marsillo et de feu Ninon Désautels Marsillo.Elle laisse dans le deuil sa fille Sofia, sa soeur Josée (Robert), ses filleules Jessica et Stéphanie, sa petite-nièce Marie-Lou, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 novembre 2019 de 17h à 21h, ainsi que le samedi 9 novembre de 9h à 11h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal. Suivra une liturgie de la Parole le samedi 9 novembre à 11h en la chapelle du complexe.