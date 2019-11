Half Moon Run: tout est possible

L’un des groupes montréalais les plus en vue actuellement, Half Moon Run, revient avec un troisième disque très attendu, A Blemish in the Great Light. Pour la formation, qui connaît déjà beaucoup de succès en Europe, ce nouvel album pourrait ouvrir encore plus de portes. Le Journal s’est entretenu avec le musicien Conner Molander sur les aspirations du groupe, le difficile marché américain et le retour sur scène à Montréal.

Après un premier album, Dark Eyes, très bien accueilli en 2012, Half Moon Run a reçu des critiques un peu plus tièdes pour son deuxième effort, Sun Leads Me On, trois ans plus tard. En attaquant le travail pour leur troisième disque, les quatre musiciens (Devon Portielje, Dylan Phillips, Conner Molander et Isaac Symonds) se sont dit qu’ils voulaient aller dans une sonorité différente.

« Nous nous sommes pratiqués longuement pour maîtriser encore mieux nos instruments, dit Conner Molander. Et nous avons écrit des idées sur un énorme tableau dans notre local de pratique. Il devait y avoir de 40 à 50 idées. Avec ça, nous avons travaillé sur 25 à 30 chansons. »

Le marché américain

Cette quantité imposante de matériel fait que le groupe pourrait très bien sortir de nouvelles chansons dans un futur assez rapproché. A Blemish in the Great Light ne comptant que dix chansons, les musiciens pourraient surprendre leurs admirateurs sans avoir à attendre la sortie d’un éventuel quatrième disque.

Il y a quelques jours, Half Moon Run s’est rendu aux États-Unis pour une série de spectacles de sa nouvelle tournée. « Il y avait des Québécois à chaque show, même à Kansas City ! lance Conner en riant. Quand on a vu qu’on avait vendu tous les billets de notre spectacle à Boston, on était contents, mais on était aussi un peu suspicieux. Et au début du show, on a dit à la foule : “Ça va tout le monde ?” [en français]. Et les gens criaient ! »

Pour Half Moon Run, le succès est considérable au Canada, en Europe et en Australie. Mais les États-Unis demeurent leur marché le plus difficile, reconnaît Conner. « Il y a encore du travail à faire. Je ne peux pas l’expliquer. Aux États-Unis, il n’y a pas beaucoup de groupes dans le milieu de peloton. Ce sont soit des groupes très populaires ou complètement inconnus. »

Ce nouvel album qui paraît cette semaine leur donnera-t-il le coup de pouce espéré ? Conner ne sait trop quoi en penser. « Je suis anxieux quand je pense à la réaction que le disque va avoir. La réponse à Favourite Boy [le nouvel extrait] a été très forte. En fait, les gens ont l’air de réagir plus fort en ce moment qu’à Sun Leads Me On. Pour moi, c’est un bon signe. »

Trouver la bonne salle

Après un concert-lancement très couru au MTelus de Montréal, le soir de l’Halloween, Half Moon Run pense déjà à son retour sur une scène de la métropole, en 2020. « Mais nous ne savons pas dans quelle salle jouer, confie Conner. Le Centre Bell ? Ça ne nous intéresse pas. Et la Place Bell est à Laval... Sinon, il y a l’Olympia, le MTelus et la Place des Arts. Mais il faudrait faire plusieurs soirs. Je rêverais qu’il y ait une salle de 5000 places à Montréal ! »

♦ Le nouvel album du groupe montréalais Half Moon Run, A Blemish in the Great Light, est sur le marché. halfmoonrun.com

Cinq nouvelles chansons expliquées

Le Journal a demandé à Conner Molander de parler de cinq pièces plus en détail.

-Then Again

« Elle a pris du temps à écrire. Nous avons gardé des fragments de cette chanson durant cinq ans ! Ç‘a vraiment pris du temps. Il y a une section complète qu’on a enlevée avant d’arriver à ce résultat.

-Favourite Boy

« On s’est inspirés de Steely Dan, Fleetwood Mac, Dire Straits et un peu Tame Impala. Il y a vraiment une ambiance des années 1970 qu’on aimait. Pour la portion de piano à la fin, je voulais une petite touche à la Elton John. »

-Flesh and Blood

« Nous l’avions enregistrée pour Sun Leads Me On [leur deuxième album]. Elle était dans une autre tonalité, avec d’autres paroles. Mais Devon [Portielje, le chanteur] voulait changer la tonalité pour que ce soit moins haut pour sa voix. Selon moi, ce qui fait que cette chanson fonctionne, ce sont les harmonies. »

-Black Diamond

« Cette chanson n’a pris qu’une journée à écrire. Ça n’arrive vraiment pas souvent ! Devon jouait de la guitare et tout le monde a embarqué avec lui. Elle a aussi un groove des années 1970. On avait trouvé de quoi le soir. Et le lendemain, c’était complété. »

-Jello On My Mind

« J’étais sceptique pendant longtemps. Devon avait un concept. Mais j’avais peur que cette blague vieillisse mal. Éventuellement, j’ai fini par vraiment aimer cette chanson. Nous devons prendre des risques comme ça. J’aime que nous fassions plus d’expérimentation. »