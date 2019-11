La concentration du pouvoir chez Desjardins dénoncée

« C’est un homme-orchestre. Qu’il soit le premier violon, d’accord, mais en même temps chef d’orchestre, pianiste et premier trombone, c’est trop », image Daniel Paillé, qui avait brigué la direction de Desjardins après le départ de Monique F. Leroux en 2016.

« La transparence, c’est de pouvoir dire tout à son patron. Or, son patron, c’est lui. Là, on a un problème d’éthique et de gouvernance », poursuit-il.