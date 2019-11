La théorie du gardien auxiliaire

Bon, Claude Julien a respecté la tendance. De plus en plus, les entraîneurs de la Ligue nationale accordent une journée de congé au gardien numéro un dans le cadre d’une séquence de deux matchs en deux soirs.

Et si on verse un salaire annuel de 10,5 millions $ par saison à un joueur, on veut qu’il fasse la différence. Par conséquent, pour faire la différence, Price aura besoin d’au moins 60, sinon 65 matchs.