La vraie suite de Terminator

Oubliez les récents films Terminator. Avec Terminator : sombre destin, le sixième film de la franchise, le réalisateur Tim Miller a voulu renouer avec l’esprit et l’énergie des deux premiers épisodes de la saga, qui avaient été réalisés par James Cameron dans les années 1980 et 1990. Et pour lui, ce retour aux sources devait absolument ramener à l’écran le mythique personnage de Sarah Connor.

« On peut penser ce qu’on veut des plus récents films de la franchise. Certaines personnes les aiment, d’autres pas. Mais personnellement, je n’ai jamais eu l’impression qu’ils poursuivaient l’histoire que James (Cameron) a amorcée avec les deux premiers Terminator, surtout parce que Linda Hamilton n’était pas dans ces films. Et j’ai toujours senti que la vraie héroïne des deux premiers Terminator était Sarah Connor. Je sais que plusieurs personnes ne sont pas d’accord avec cela et croient que le vrai héros était John. Mais pour moi, ces films racontent l’histoire de Sarah, a expliqué le réalisateur Tim Miller, lors d’un entretien téléphonique accordé au Journal plus tôt cette semaine.

Sixième film de la saga, Terminator : sombre destin se veut donc une suite des deux premiers films réalisés par James Cameron en 1984 et en 1991. L’histoire du nouveau long métrage se déroule en 2020 près de 30 ans après que Sarah Connor et son fils John eurent sauvé l’humanité à la fin du second film.

Photo courtoisie, Paramount Pictures

Cette fois-ci, c’est une jeune ouvrière mexicaine (Natalia Reyes) qui est la cible d’un nouveau robot Terminator (Gabriel Luna), encore plus invincible que les précédents. Pour lui échapper, la jeune héroïne pourra compter sur l’aide d’une guerrière venue du futur (Mackenzie Davis) mais aussi de Sarah Connor (Linda Hamilton), qui continue de lutter contre les Terminator.

Pour Tim Miller (Deadpool), il n’était pas question de ramener à l’écran le personnage de Sarah Connor sans qu’il soit interprété par Linda Hamilton. Or, l’actrice de 63 ans – et ex-épouse de James Cameron – s’est faite discrète au cinéma depuis le succès des deux premiers Terminator. A-t-elle été difficile à convaincre ?

« Si vous connaissiez Linda, vous sauriez que personne ne peut vraiment la convaincre de quoi que ce soit, répond en riant Tim Miller. Linda décide d’embarquer dans un projet seulement si elle sent qu’il y a un intérêt à le faire. Dans ce cas, je crois qu’elle a senti qu’il y avait assez de temps qui avait passé pour que son personnage ait évolué et ait quelque chose de nouveau à raconter. »

Photo courtoisie, Paramount Pictures

Arnold est toujours prêt !

L’autre vedette des deux premiers Terminator, Arnold Schwarzenegger, a aussi accepté de rejouer un rôle d’androïde dans ce nouveau film. Mais dans ce cas-ci, Tim Miller n’a pas eu beaucoup de travail de persuasion à faire.

« Je pense que je pourrais couper un bras et une jambe à Arnold et il trouverait un moyen de se rendre sur le plateau d’un film Terminator, lance à la blague le réalisateur de 49 ans.

« Arnold aime jouer ce personnage et on ne peut pas le dissocier de cette franchise. Je crois qu’il a particulièrement apprécié jouer cette version du rôle parce que pour lui, elle illustrait bien l’évolution logique du personnage et que ça lui a permis de jouer avec plus de nuances dans le passé. C’est un acteur qui s’amuse beaucoup sur un plateau de tournage. Il est brillant et très drôle. Il était aussi très content de retrouver Linda. On a eu beaucoup de plaisir. Il a même dit que c’était le plateau de tournage sur lequel il avait eu le plus de plaisir. »

L’homme derrière les deux premiers Terminator, James Cameron, a aussi été impliqué dans la création de ce nouveau film, agissant à titre de producteur. Sa participation au projet a été essentielle, selon Tim Miller.

« James Cameron a été impliqué dès la conception de l’histoire et dans tout le processus d’écriture du scénario, indique Miller. Il a eu des réunions avec moi et les autres scénaristes à quelques reprises et il a même écrit quelques scènes du film. Il a ensuite été présent pendant la postproduction, faisant des commentaires à chaque étape du montage du film. »

► Terminator : sombre destin a pris l’affiche hier.