Le CH en quête de perfection à Dallas

DALLAS | Connaitre un voyage parfait est un fait plutôt rare dans la LNH. Le Canadien tentera de réaliser ce tour de force, ce soir, au American Airlines Center, domicile des Stars.

• À lire aussi: Débuts convaincants pour Cayden Primeau

Reconnue pour ses bons débuts de match, la troupe de Claude Julien souhaitera de nouveau mettre cette stratégie de l’avant. Imposer le rythme dès le départ pourrait être une recette encore plus importante considérant que les Stars disputaient la victoire à l’Avalanche, hier soir, au Colorado.

«On a une chance d’être frais et dispo sur la route contre une équipe qui revient d’un match à l’étranger. Ça ne garantit rien, la preuve étant qu’on a su bien se défendre contre Vegas, mais si on peut tirer avantage de la situation, c’est certain que ça va nous aider», a indiqué l’entraîneur du Canadien.

Ce dernier avait prévu le coup en donnant congé à ses joueurs, vendredi.

«C’était la meilleure chose à faire. On veut remporter ce troisième match et retourner chez nous avec trois victoires», a-t-il expliqué.

Attention aux Stars

Blessé à l’aine, Jesperi Kotkaniemi n’a pas pris part à l’entraînement matinal. D’ailleurs, exception faite de Carey Price qui reviendra devant le filet, le Tricolore présentera une formation identique à celle qui l’a emporté, jeudi soir à Las Vegas.

Dans l’autre camp, Jim Montgomery devrait faire confiance à Ben Bishop, en congé hier, au Colorado. Depuis le début de la campagne, Bishop a pris part à 10 matchs. Il présente un dossier de 3-5-1, une moyenne de buts alloués de 2,48 et un taux d’efficacité de ,916.

Après un atroce début de saison où ils ont affiché un dossier de 1-7-1, les Stars sont de retour dans la course. Ils ont remporté cinq de leurs six derniers matchs. Les Montréalais devront avoir Roope Hintz à l’œil. Le Finlandais de 22 ans a déjà inscrit neuf buts en 15 matchs. Ce qui équivaut à son total de l’an dernier (en 58 matchs).

Gallagher récompensé

Par ailleurs, Brendan Gallagher a remporté la première tranche de la coupe Molson. Il a récolté 12 points, dont 7 buts, en 13 rencontres.

«C’est bien d’obtenir ce genre de reconnaissance, mais plusieurs gars ont bien joué au cours du mois d’octobre. Plusieurs l’auraient également mérité», a-t-il indiqué.

Au scrutin, il a devancé Jonathan Drouin et Joel Armia.