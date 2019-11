Le rockeur et la philosophe

On veut tellement être du bon côté de la morale qu’on ne s’embarrasse plus de ces vieilleries d’une autre époque, qu’on appelait jadis des faits et des preuves.

Et la philosophe dont je vous parlais plus haut ? J’y viens, j’y viens.

Elle a tout nié jusqu’à ce que tombe la sanction : coupable et suspendue pour un an.

Dans une lettre publique, Mme Butler et d’autres avançaient que « bien que nous n’ayons pas eu accès au dossier », ils tenaient à dire leur « profonde et tenace admiration » pour l’accusée.

On déplorait « les dommages que cette procédure lui cause », on s’opposait d’avance « à tout jugement produit contre elle », et on avançait que « les allégations [...] ne constituaient pas des preuves ».