Le Rouge et Or obtient son billet pour la Coupe Dunsmore

Le Rouge et Or de l’Université Laval prendra part à la Coupe Dunsmore pour une 17e année consécutive.

Le Rouge et Or a disposé des Stingers de Concordia par la marque de 40-8 dans un match disputé cet après-midi devant une foule de 6986 spectateurs.

Laval accueillera maintenant le vainqueur du match entre les Carabins de l’Université de Montréal et McGill, samedi prochain. Au moment d’écrire ces lignes, les Bleus menaient au pointage de 21-0 à la demie.

Les Stingers ont offert une meilleure opposition qu’à leur dernière visite au PEPS alors qu’ils s’étaient inclinés par la marque de 74-0, mais ce ne fut pas suffisant pour inquiéter le Rouge et Or, dont la dernière défaite face à Concordia remonte à la saison régulière 2003.

Antoine Dansereau-Leclerc a brillé avec sept réceptions et un touché pour 161 verges. Thomas Bolduc a franchi les 300 verges pour la première fois de sa carrière. Il a complété 17 de ses 25 passes pour 311 verges et lancé trois passes de touché.

Meilleur receveur du RSEQ et blanchi à sa dernière présence au PEPS, l’ailier espacé James Tyrrell, qui disputait son dernier match en carrière, a très bien fait avec neuf réceptions pour 124 verges.

Troisième quart

Christian Dallaire a marqué le seul touché du troisième quart sur une passe de huit verges. Deux belles courses de Vincent Breton-Robert ont été utiles pour le majeur du Beauceron.

Première demie

L’attaque aérienne a frappé fort au premier quart pour le Rouge et Or. Des passes de touché de 54 et 55 verges à Antoine Dansereau-Leclerc et Christian Dallaire ont procuré les devants 14-0 aux locaux.

En formation wildcat, le centre arrière Félix Garand-Gauthier a marqué l’autre majeur sur une course de 5 verges tard au deuxième quart.

Avec un retard 27-0, les Stingers ont immédiatement répliqué. Sur un jeu renversé, le receveur Tristan Mancini a atteint la zone payante sur une course d’une verge sur le dernier jeu de la demie.

Le touché des Stingers était le premier accordé par la défensive du Rouge et Or depuis le premier quart du match du 22 septembre face à McGill, une séquence de 20 quarts sans majeur pour l’unité de Marc Fortier.

Blessure pour Adam Vance

Le match a bien mal débuté pour les Stingers, qui ont perdu les services d’Adam Vance dès la troisième série offensive. Après une course de neuf verges, le pivot américain de 5e année s’est blessé à l’épaule droite, et on ne l’a pas revu. Il s’agissait de son dernier match en carrière.

En relève, la recrue Olivier Roy a très bien fait. Il a complété 9 de ses 12 passes pour 119 verges pour compléter la première demie. Il a ajouté 50 verges en neuf courses, dont une de 24 verges qui a mené au touché de Mancini.

Doté d’un bras puissant et très mobile, Roy n’avait tenté que huit passes cette saison, lui qui évoluait avec le collège de La Pocatière l’an dernier.