Le talent québécois brille à Syracuse

SYRACUSE | Pratiquement absent du paysage québécois dans le passé, l’Orange de Syracuse a ouvert les écluses au niveau du recrutement dans la Belle Province depuis deux ans et n’a pas l’intention de ralentir la cadence.

« Aussi longtemps que je vais être ici, le Québec fera partie de notre zone de recrutement, affirme l’entraîneur-chef Dino Babers qui a paraphé une nouvelle entente de cinq ans en décembre 2018. Le Québec est une extension de l’État de New York. On peut être dans bien des villes canadiennes avant d’atteindre la ville de New York. »

« Au début des années 1980 quand j’évoluais à Hawaii dans la NCAA, mon premier colocataire a été Jim Mills, un Canadien qui a joué deux ans dans la NFL avec les Colts avant de se retrouver dans la LCF par la suite, de poursuivre Babers au cours d’un entretien avec Le Journal avant le match contre Holy Cross du 28 septembre. Il a été recrue de l’année avec les Colts. Ça m’a ouvert les yeux sur le genre d’athlètes que l’on retrouve au Canada. L’important est de les recruter assez jeunes et de les entraîner correctement. »

Dino Babers

Entraîneur-chef, Syracuse L’Orange mise actuellement sur quatre Québécois dans son alignement. Le joueur de ligne offensive Patrick Davis a joué les précurseurs en 2017 alors que le bloqueur Matthew Bergeron, le secondeur Geoffrey Cantin-Arku et le receveur Kevin Mital ont suivi cette année.

Le demi de coin Ben Labrosse, des Cheetahs de Vanier, s’est engagé pour la prochaine saison et quelques autres sont dans le collimateur.

« En raison du système scolaire, les Québécois sont plus vieux et plus matures physiquement, souligne Babers qui a tenté sa chance comme joueur au camp des Lions de la Colombie-Britannique en 1984, mais qui a vu une blessure mettre un terme à son essai.

« Quand tu recrutes des jeunes de 17 à 19 ans dans les écoles secondaires américaines, tu ne sais pas comment ils vont se développer. C’est différent pour des gars de 20 et 21 ans. Les Québécois ont besoin d’un plus long développement, mais ça se résume à de l’enseignement. Comme entraîneur, nous ne sommes rien de plus qu’un enseignant. »

Recruteur

Coordonnateur offensif et entraîneur des porteurs de ballon, Mike Lynch est le recruteur de l’Orange au Québec. Il y a fait ses premiers pas lors des camps de printemps collégiaux en 2017.

« On veut être une option dans notre conférence pour les Québécois, a-t-il résumé. Montréal est une grande ville qui est à seulement quatre heures de route et où l’on retrouve de bons joueurs qui peuvent nous aider à gagner. Je bâtis des relations avec les entraîneurs collégiaux, ce qui aide beaucoup. »

« Il y a un gros avantage à recruter au Québec, de poursuivre Lynch. On obtient des joueurs du même âge que ceux qui évoluent dans les JuCo aux États-Unis et avec la même maturité physique, mais qui conservent la même admissibilité que les gars des écoles secondaires américaines. Des joueurs plus matures physiquement et qui vont pouvoir passer quatre à cinq ans avec nous. »

Une tendance

De plus en plus de joueurs collégiaux se pointent dans des camps d’été de la NCAA.

« Tous les Québécois que nous avons signés ont participé à nos camps, a-t-il souligné. Ça aide beaucoup. Ils ont l’opportunité de démontrer leur potentiel et de se prouver. Les Québécois que nous recrutons sont très athlétiques. Ils soulèveraient plus d’intérêt de la NCAA s’ils évoluaient aux États-Unis. »

Un exploit pour la recrue Bergeron

Photo Courtoisie, Syracuse University Athletics

Matthew Bergeron doit faire preuve de patience, mais ses attentes sont très grandes.

« Je veux être un leader et un partant dans notre équipe ainsi qu’un joueur dominant avec l’Orange, mais aussi dans notre conférence (ACC), a affirmé le bloqueur de 6 pi 4 po et 311 livres. Je suis patient et j’attends mon tour. Je serai prêt quand on va m’appeler. »

Son tour est venu plus rapidement que prévu. Il a évolué comme bloqueur à droite partant le 26 octobre face aux Seminoles de Florida State. Bergeron est devenu la première recrue à réussir cet exploit avec l’Orange depuis 2002. Depuis 1986, seulement quatre recrues ont évolué comme partant sur la ligne offensive.

La promotion de Bergeron a été reliée au départ de Ryan Alexander qui a quitté l’équipe, lui qui avait été partant lors de six des sept premières parties.

Il rêve à la NFL

Les entraîneurs ont une grande estime du produit des Filons de Thetford Mines.

« La NFL représente un rêve, mais les coachs m’ont dit que ça pourrait devenir une réalité si je continue de travailler et que j’y vais une étape à la fois, a mentionné Bergeron. Je suis vraiment fier d’avoir fait le saut de la Division 2 à la NCAA et d’avoir été habillé dès mon premier match. Ça parle des Divisions au Québec, mais si tu es bon, tu es bon. »

Si son objectif est de devenir un joueur dominant dans la NCAA et qu’il rêve maintenant à la NFL, Bergeron ne croyait pas poursuivre sa carrière chez nos voisins du Sud pas plus tard que l’été dernier.

« Après le camp de Syracuse à l’été 2018, j’ai réalisé que j’avais une opportunité d’évoluer dans la NCAA, a-t-il raconté. Après mon premier un contre un, j’ai vu la face du coach de la ligne offensive. C’est à partir de ce moment que j’ai vraiment vu que je pouvais jouer et dominer ici. C’est pourquoi je n’ai pas hésité à partir pour les États-Unis même si mon rêve plus jeune a toujours été de jouer à Laval. Moi et ma mère, on assistait aux parties du Rouge et Or . »

« J’ai opté pour Syracuse, au lieu de Buffalo et Rutgers qui m’avaient également soumis une offre, parce que l’Orange évolue dans du haut calibre et constitue un programme montant situé près de la maison avec un superbe entraîneur-chef, d’ajouter Bergeron. J’ai aussi la chance de jouer rapidement. »

Adaptation

Utilisé en fin de match ainsi que dans les formations musclées en situation de courts gains en début de saison, Bergeron est conscient qu’il doit peaufiner certains aspects de son jeu.

« Je ne peux plus gambader de gauche à droite comme je le faisais au collégial, a-t-il expliqué. Je dois améliorer mon jeu de pieds et utiliser la technique que l’on m’enseigne. Avec les Filons, je plaçais mes mains à l’extérieur parce que je pouvais dominer uniquement avec ma force et ma grandeur. Maintenant, je place mes mains à l’intérieur afin d’avoir une meilleure poigne sur le joueur défensif. »

Cantin-Arku vit un rêve à Syracuse

Photo courtoisie, Syracuse University Athletics

Geoffrey Cantin-Arku se plaît comme un poisson dans l’eau dans son nouvel environnement.

« Ce fut la meilleure décision de ma vie d’opter pour Syracuse, affirme le secondeur de l’Orange. L’Université Laval est l’équipe de ma ville et ça m’a fait mal au cœur de ne pas me joindre au Rouge et Or, mais on ne peut pas comparer parce que ce sont deux mondes différents. C’est quelque chose d’autre ici. Il y a trop d’argent et trop de ressources. »

« Je vis un rêve et je veux aller jusqu’au bout, poursuit le produit des Élans de Garneau. Je ne peux pas demander mieux. Je joue pour une bonne équipe dans une grosse conférence. Nous avons eu une bonne classe de recrutement, et on mise sur une jeune équipe. »

Premier match « malade »

Cantin-Arku a vécu son baptême de la NCAA le 21 septembre dans une victoire face aux Broncos de Western Michigan la semaine avant notre passage dans l’État de New York.

« Ce premier match, c’était complètement malade, a-t-il raconté. Je ne m’attendais pas de jouer cette année et je prévoyais être red shirt. Au cours de mon premier match, j’ai reçu le prix du courage en raison de mon jeu sur les unités spéciales. J’ai fendu un joueur. »

« Ça m’a aidé d’attendre avant de disputer mon premier match, d’ajouter le secondeur de 6 pi 4 po et 224 livres. Je me suis entraîné et je suis plus fort et plus vite qu’à mon arrivée. Parce que j’ai joué comme demi de coin à ma dernière saison à Garneau, j’ai dû réapprendre à jouer au football quand on m’a déplacé comme secondeur. J’ai eu besoin d’une période d’adaptation, mais une blessure m’a ouvert la porte. »

Rôle de grand frère

Grand frère parmi les quatre Québécois avec l’Orange, Patrick Davis a aidé les jeunes à leur arrivée, lui qui était le seul frenchie en 2017 quand il est débarqué avec l’Orange.

« Je conseille les nouveaux et on s’entraide, indique-t-il. C’est le fun de parler français de temps en temps. Au début, je n’étais pas très bon en anglais. J’ai dû apprendre et faire mes classes. »

Vainqueur du Bol d’Or en 2015 avec les Cougars du Collège Champlain et élu meilleur joueur de ligne offensive en Division 1 en 2016, le gaillard de 6 pi 5 po et 317 livres de Gatineau a reçu 30 offres de nos voisins du Sud. « Je ne voulais pas avoir de regret si je restais au Canada. C’était un rêve de gamin et ce n’est pas tout le monde qui a la chance de jouer à l’extérieur du pays. Je voulais sortir de ma zone de confort. »