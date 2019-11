Le voyage, un mode de vie pour Gabrielle Fontaine

Le voyage a toujours fait partie de la vie de Gabrielle Fontaine, celle qui incarne Passe-Carreau dans la nouvelle mouture de la toujours populaire série Passe-Partout diffusée sur les ondes de Télé-Québec : « Au primaire, je n’ai jamais fait une année complète au Québec. Mon père, Martin Fontaine, était fréquemment en tournée en Europe ou aux États-Unis, et bien sûr la petite famille suivait. Alors nous avions l’école à la maison », dit celle qui enfant a résidé en France, en Belgique et même à Biloxi, au Mississippi. Des expériences marquantes qui encore aujourd’hui, suscitent chez elle l’envie irrésistible de parcourir le monde.

Photo courtoisie

L’Argentine compte parmi vos grands coups de cœur ?

Tout à fait et je me promets d’y retourner ! Nous avons surtout visité le nord-ouest de l’Argentine, dans la partie la plus désertique. Quel dépaysement de découvrir tous ces petits villages mayas aux creux des montagnes ! De plus, à la frontière entre la Bolivie et l’Argentine, surgit un véritable désert de sable blanc, qui ressemble à de la neige. Il s’agit en fait de grandes étendues de sel blanc (Salinas Grandes) ! Un immense plaisir pour les yeux !

Photo courtoisie

La Grèce vous a aussi emballée ?

J’ai beaucoup aimé l’île de Naxos, réputée pour ses randonnées. Elle a une superficie comparable à celle de Santorini, mais elle est plus paisible, et elle est moins de party ! Nous avons visité l’île en scooter et déniché de magnifiques plages. On a aussi fait de grandes randonnées, ce qui nous a permis d’observer de formidables paysages parsemés de petits villages, de grands champs et toujours cette mer d’un bleu irrésistible. Le mont Zeus vaut également la peine d’être escaladé. De là-haut, la vue sur les îles de l’archipel est à couper le souffle !

Photo courtoisie

Parlez-nous de votre voyage au Portugal qui, semble-t-il, vous a beaucoup plu ?

J’ai beaucoup apprécié Porto, Lisbonne et la vallée du Douro, difficile à décrire tellement sa beauté m’a éblouie ! Des plaines à perte de vue traversées par des routes et des vignobles pour le plus grand plaisir des amateurs de vin ! J’ai adoré mon passage à la Casa d’Alem, une auberge rustique entourée d’un vignoble et une vue imprenable sur la vallée ! L’endroit idéal pour refaire le plein d’énergie.

Photo courtoisie

Et que dire des plages de l’Algarve ?

Elles sont magnifiques, mais j’ai eu tout un choc quand j’ai mis les pieds à Albufeira, une station balnéaire de l’extrême sud du pays. J’ai eu l’impression de me retrouver dans un petit Las Vegas, mais dans la partie bon marché de la ville. Je n’ai pas aimé l’ambiance qui y régnait et la clientèle peu recommandable, capable de veiller jusqu’au petit matin. Après une seule nuit, nous avons vite déguerpi ! Par contre, nous avons eu un véritable coup de cœur pour les plages de Lagos et son ambiance très « surfeur ». La ville est dotée de belles auberges de jeunesse, on y pratique une variété de sports nautiques, dont du kayak dans des grottes dont certaines offrent de jolies plages. Quant à la couleur de l’eau, elle est tout simplement hallucinante !

Photo courtoisie

Vous vouez un attachement particulier pour l’île de Saint-Martin ?

Effectivement, car Saint-Martin était notre île de prédilection pour des vacances en famille, et nous y sommes allés à plusieurs reprises. Nous avons adopté le côté francophone de l’île et je garde de très beaux souvenirs de nos virées père-fille à Grand Case ! On se délectait de bouffe de rue, puis on en profitait pour nous déhancher mon père et moi, au son de rythmes endiablés ! Après tout, nous adorons tous les deux la musique. Des moments précieux entre un père et sa fille ! En famille, nous aimons aussi aller à New York et y passer quatre jours pour assister à des comédies musicales. La coutume veut que chacun choisisse sa comédie musicale et nous y assistons tous ensemble. C’est une tradition qui se poursuit encore aujourd’hui !

Photo courtoisie

Vous voyagez aussi au Canada ?

Oui, les gens ne pensent pas d’emblée à visiter notre pays qui est pourtant superbe. Ceux qui le font ont tendance à se diriger vers l’ouest et la Colombie-Britannique, mais je préfère l’est du Canada. J’adore la Nouvelle-Écosse avec ses falaises, ses plaines à perte de vue, et son paysage de bord de mer unique ! C’est un réel plaisir d’y pratiquer la randonnée et les habitants sont particulièrement chaleureux. Enfin, le Meat Cove Campground est une adresse à retenir. Probablement l’un des plus beaux sites de camping au pays avec des vues vraiment spectaculaires.

