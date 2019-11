Les déguisements d’Halloween du Canadien

Coup de gueule

À tous ceux qui ont avancé que les matchs de la Série mondiale étaient interminables. Dans une société qui ne cesse d’accélérer, dans ce monde du consommer et jeter, le baseball demeure le plus grand éloge à la lenteur. Jouer sans horloge, saisir tous les petits instants de concentration et d’émotion, croire que le moment sera éternel. Le baseball vient après le hockey, le football américain et le basketball dans mon palmarès personnel.