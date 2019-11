Les mots dits du samedi

Au feu !

Quatre réponses aux questions de sept lecteurs, Louis T., Lisane B., Jacques L., Marcel T, et, il y a quelque temps, M. Matte, C. Beaulieu et Hélène. 1-L’adjectif « feu » a le sens de « décédé depuis peu ». Précédé par un article défini (le, la, les) ou par un déterminant possessif (mon, ma, mes, etc.), il s’accorde en genre et en nombre : mes feus oncles ; la feue reine. 2- Les verbes « décéder » et « mourir » ne sont pas interchangeables. Décéder signifie cesser de vivre quand on parle d’une personne. Mourir a le même effet sur un individu que décéder, mais une plante, un concept, etc., peuvent mourir. Mourir s’emploie aussi pour créer une image : mourir d’ennui ou de faim, ou même de rire. 3- De nos jours, le mot « vive », tiré du subjonctif présent de vivre, est perçu plutôt comme un mot exclamatif et il varie rarement. L’accord au pluriel n’est cependant pas fautif. La locution « vivent les vacances » est acceptée. 4- Le substantif « problème » cède trop souvent sa place au nom « problématique », employé sans discernement, même dans le discours d’experts. Un problème est une question à résoudre, un ennui. Une problématique est un ensemble de problèmes qui se posent par rapport à un sujet. On peut parler de la problématique du réchauffement climatique, mais des problèmes que le réchauffement climatique cause à la faune.